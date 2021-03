Faktury na coraz wyższe kwoty

W minionym roku spadła liczba faktur przekazywanych przez mikrofirmy do faktoringu, ale ich wartość była wyższa o 25 proc.

Firma NFG, oferująca faktoring online dla mikrofirm, w minionym roku odnotowała kilkuprocentowy wzrost obrotów. Większe zainteresowanie oferowanym przez nią finansowaniem pojawiło się w pierwszym kwartale 2020 r., ale już w kolejnym aktywność mikrofirm wyraźnie wyhamowała. Natomiast w drugiej połowie spółka odbudowała swój portfel. Obecnie trafia do niej mniej faktur, ale za to opiewają one na wyższe kwoty. Średnia wartość jednej faktury jest o 25 proc. wyższa niż rok temu. W styczniu 2020 r. jej wartość wynosiła 5,5 tys. zł, a teraz – 6,9 tys. zł. Zdaniem Dariusza Szkaradka, prezesa NFG, jednym z powodów tej zmiany może być podniesienie cen usług i towarów w mikrofirmach na skutek pandemii. Wiele podmiotów już w drugim kwartale wprowadziło tzw. opłatę covidową, która miała rekompensować przedsiębiorcom dodatkowe koszty poniesione na ochronę zdrowia pracowników i klientów. Naturalną konsekwencją wzrostu cen było więc przekazywanie do faktoringu droższych faktur.