Farmacja przeciwna mobilizacji

Przedsiębiorcy boją się, że ustawa MON zmusi ich do nierentownej produkcji, której kosztów państwo nie zwróci. Na niedobór funduszy narzeka też resort zdrowia.

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) zebrało uwagi do projektu nowelizacji ustawy, która ma być podstawą nowego planu mobilizacji gospodarki (PMG). Dzięki niemu firmy mają utrzymywać potencjał niezbędny na czas wojny czy pandemii. Projekt budzi sporo zastrzeżeń. Niemal wszyscy przedsiębiorcy i wielu urzędników rządowych zwracają uwagę na zbyt niskie dotacje na pokrycie kosztów realizacji zadań na potrzeby państwa. Cześć z nich może być nierentowna, a dofinansowanie nie pokryje strat. W projekcie przewidziano 2,8 mld zł dotacji dla zmobilizowanych firm do 2030 r. - to około 30 proc. potrzeb.