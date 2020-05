Figene Capital liczy na wiatr

Spółka z NewConnect, której kapitalizacja urosła do prawie 0,9 mld zł, planuje debiut na rynku głównym GPW

Wskaźnik cena do zysku CD Projektu wynosi 216 i budzi kontrowersje. To jednak nic w porównaniu ze wskaźnikami, które charakteryzują akcje Figene Capital. Spółka, która wyceniana jest na 870 mln zł, w 2019 r. zanotowała 1 mln zł… przychodów i 843 tys. zł straty netto. Firma zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą energii odnawialnej. Należy do niej 10 nieruchomości z gotowym do budowy zapleczem projektowym.