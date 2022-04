Finlandia może złożyć wniosek o członkostwo w NATO przed czerwcowym szczytem

Premier Finlandii Sanna Marin zapowiedziała przedstawienie raportu na temat fińskiej polityki bezpieczeństwa. W weekend podczas kongresu Socjaldemokratycznej Partii Finlandii Marin powiedziała, że "drzwi NATO są otwarte i powinniśmy podjąć decyzję w tej sprawie wiosną".

Jak twierdzi cytowany przez "VG" Henri Vanhanen, ekspert opozycyjnej konserwatywnej Partii Koalicji Narodowej, "oczekuje się, że w raporcie znajdzie się opis trudnej sytuacji Finlandii po ataku Rosji na Ukrainę, ocena alternatywnych rozwiązań, przed którymi obecnie stoi Finlandia, z zaletami oraz wadami, ale bez wskazania wyraźnej decyzji".

Według Vanhanena następnie rząd i prezydent Finlandii po zasięgnięciu opinii parlamentu mogą rozpocząć formalny proces złożenia wniosku o członkostwo w NATO. Umowa o wejściu do Sojuszu będzie wymagała zatwierdzenia w parlamencie większością dwóch trzecich głosów. "Wygląda na to, że Finowie są w tej chwili w drodze do NATO" - uważa.

"VG" przypomina, że 700 fińskich żołnierzy wzięło udział w zimowych ćwiczeniach NATO Cold Response 2022 w północnej Norwegii.

Według fińskich sił zbrojnych w Finlandii do działań wojennych można zmobilizować 280 tys. żołnierzy, a 870 tys. ma status rezerwisty.

Jeszcze przed Wielkanocą prezydent Finlandii Sauli Niinistoe złoży oficjalną wizytę w Norwegii, gdzie spotka się z premierem tego kraju Jonasem Gahr Store. Według "VG" Finlandia będzie zabiegać u Norwegii o gwarancje bezpieczeństwa na wypadek agresji ze strony Rosji zanim stanie się pełnym członkiem Sojuszu.

W niedawnym sondażu przeprowadzonym dla publicznego nadawcy YLE członkostwo w NATO popiera już 62 proc. Finów, a jedynie 16 proc. jest temu przeciwnych.