Firmy i konsumenci uczą się e-commerce

Od kwietnia 2020 roku do kwietnia 2021 roku wielkość rynków e-commerce w Europie urosła o ok. 18 proc. To więcej niż średnie przedkryzysowe tempo rozwoju rynku. To pokazuje, że zarówno firmy, jak i konsumenci między pierwszą a trzecią falą pandemii nauczyli się sprawniej korzystać z internetowych kanałów sprzedaży. Przełoży się to trwale na rozwój rynku.

Dane o kwietniowej sprzedaży detalicznej w Unii Europejskiej były bardzo ciekawe dla porównań dotyczących zmian zachowań konsumentów między pierwszą a trzecią falą pandemii. Kwiecień 2020 roku to był początek wstrząsu gospodarczego, a kwiecień 2021 roku – jego kolejna, trzecia już „runda”. Zestawienie danych z tych dwóch miesięcy daje obraz tego, co się zmieniło na rynku. Warunki zewnętrzne były dość podobne, ale reakcja gospodarki już inna.