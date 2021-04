Firmy transportowe czekają na zmianę zachowań konsumentów

Branża transportu i logistyki, podobnie jak cała gospodarka, przeżywa K-kształtne ożywienie. Z jednej strony segment TSL (transport, spedycja, logistyka) odczuwa coraz większy popyt na skutek ożywienia w przemyśle. Segment KEP (kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek) znajduje się w fazie niespotykanego dotąd wzrostu i inwestuje na potęgę. Z drugiej strony, transport pasażerski znajduje się w fatalnej sytuacji. Ale odmrożenie gospodarki może namieszać w tych trendach.

Dane z branży pokazują, że sytuacja w zakresie transportu towarów znajduje się już w okolicach poziomów notowanych tuż przed wybuchem pandemii. Transport towarów ogółem w ujęciu ilościowym wzrósł w Polsce w marcu o 3,7% r/r. Chociaż należy wziąć pod uwagę efekty bazy za marzec 2020 r., kiedy po raz pierwszy wprowadzono lockdown to jednak taki odczyt należy zinterpretować pozytywnie. Wskazuje on bowiem, że w warunkach znacznego zamrożenia części gospodarki w marcu br., transport towarów nie ucierpiał. Spośród najważniejszych środków transportu, największy wzrost został odnotowany w zakresie transportu morskiego, co świadczy o tym, że rośnie transport w ramach łańcuchów dostaw do fabryk znajdujących się w Polsce.