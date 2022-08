Firmy wciąż nieufne chmurze

Nadal niewielki odsetek polskich przedsiębiorców wykorzystuje możliwości oferowane przez dostępne narzędzia cyfrowe. Rozwiązania opierające się na sztucznej inteligencji (AI) stosuje 18 proc. pytanych, chmurowe – 15 proc., a big data – 8 proc. Tymczasem, jak wynika z raportu „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski” przygotowanego na zlecenie Amazon Web Services (AWS), zwiększenie liczby wdrożeń technologii chmurowych w małych firmach o 10 proc. spowodowałaby wzrost polskiej gospodarki o 0,4 proc. PKB, czyli o dodatkowe 10 mld zł.

Firmy, którym chmura jest nieobca, używają jej najczęściej do podstawowych celów, takich jak przechowywanie dokumentów online (67 proc.) oraz kopii zapasowych (64 proc.). W raporcie „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski” czytamy, że ponad połowa użytkowników chmury (55 proc.) zaczęła z niej korzystać dopiero w ciągu ostatnich trzech lat. Warto dodać, że w Europie każdego dnia powstaje średnio 5 tys. firm opartych na chmurze.

Większość polskich przedsiębiorców mówi, że używa narzędzi online głównie do sprzedaży produktów lub usług bądź reklamowania się w sieci (średnio po 63 proc.). Firmy zaawansowane technologicznie zdecydowanie częściej korzystają z bardziej rozbudowanych procesów, takich jak wsparcie dla pracy zdalnej (73 proc.) lub używanie własnych aplikacji (72 proc.).

– Pomimo wciąż niewielkiego odsetka firm wykorzystujących w swojej działalności nowe technologie, ponad połowa jest zgodna co do tego, że technologia cyfrowa stała się ważniejsza dla ich działalności w ciągu ostatnich pięciu lat. Warto uświadomić sobie to, że wdrażanie technologii w firmie można wprowadzać metodą małych kroków. Najprostszym sposobem jest rozpoczęcie zarządzania relacjami z klientami poprzez systemy CRM czy planowanie zasobów przedsiębiorstwa, tzw. ERP. Jest to zmiana, która pozwala na włączenie chmury czy narzędzi cyfrowych nawet do małej firmy, jednocześnie znacząco zwiększając jej wydajność – mówi Tomasz Stachlewski, solution architecture lead z AWS.