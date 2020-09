Firmy z branży gier mierzą coraz wyżej

Sektor gamingowy ma się świetnie. Przyszłość mogą wiązać z nim nie tylko programiści. Producenci szukają też dizajnerów, twórców fabuł i udźwiękowienia

Coraz więcej firm produkujących gry, zachęconych sukcesem „Wiedźmina”, decyduje się na projekty o najwyższych budżetach. Czy polska branża gier to dobro narodowe i eksportowe? Jak ma się obecnie stosunkowo młody i jednocześnie najdynamiczniej rozwijający się segment przemysłu kreatywnego? Między innymi na te pytania odpowiadają autorzy najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „The game industry of Poland”. Powstał on przy wsparciu resortów rozwoju, kultury i dziedzictwa narodowego, Game Industry Conference i Indie Games Polska.