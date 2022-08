Fiskus nie ma litości dla wody mineralnej

Podatek VAT na soki (np. pomarańczowy i jabłkowy) wynosi 0 proc., na pieczywo także 0 proc., na wodę z kranu 8 proc., natomiast na butelkowaną wodę mineralną aż 23 proc. Dlaczego stawki podatku na tzw. produkty pierwszej potrzeby są tak różne i dyskryminują produkt właściwie niezbędny? Tego od Ministerstwa Finansów (MF) próbowali dowiedzieć się przedstawiciele Cisowianki, producenta wody mineralnej. Resort finansów szczerze odpowiada, że obniżenia podatku nie będzie z powodu ochrony dochodów budżetu państwa.

Towar luksusowy?

To, że stawki podatku VAT na rozmaite produkty są różne, jest fiskalną rzeczywistością od wielu lat. Niektóre decyzje są jednak zaskakujące, jak w przypadku wspomnianej wody mineralnej.

Pozostanie jak jest Kierowane przez Magdalenę Rzeczkowską Ministerstwo Finansów ani myśli obniżać podatku VAT na butelkowaną wodę mineralna. Powodem jest utrzymanie wpływów budżetowych. Grzegorz Kawecki

„Obecnie mamy do czynienia z absurdem legislacyjnym dotyczącym wody mineralnej. Butelkowane wody mineralne objęte są podstawową stawką 23 proc. Jednocześnie, w przypadku gdyby ta sama woda mineralna docierała do konsumentów wodociągiem lub cysterną, właściwą stawką VAT byłoby 8 proc. Co więcej, wody mineralne są traktowane przez system podatkowy „gorzej” niż inne napoje, w tym te niepodlegające podatkowi cukrowemu” - czytamy w piśmie zarządu firmy Cisowianka do kierownictwa MF.

Jak odpowiedziało ministerstwo? Potwierdziło, że VAT na wodę mineralną ma stawkę 23 proc. ale „obecnie nie są prowadzone w prace w celu wprowadzenia zmian wysokości VAT na wodę butelkowaną”. Stwierdziło, że obniż̇enie tej stawki wiązałoby ze „znaczącymi skutkami budżetowymi”.

Inne kraje obniżyły

Cisowianka nie kryje zdumienia.

- Z dużym niezrozumieniem przyjmujemy obecną klasyfikację VAT na produkty spożywcze, w której to woda mineralna jest opodatkowana najwyższą możliwą stawką. To zaskakujące zarówno od strony logicznej, gdzie podstawowe i niezbędne produkty żywnościowe mają stawki 5 czy 8 proc., a przecież woda do takiej kategorii należy, jak i prozdrowotnej, gdy przez maksymalne opodatkowanie spada atrakcyjność tego w pełni naturalnego produktu, a konsumenci kierując się ceną częściej sięgają po napoje słodzone - mówi Marek Oleńkiewicz, dyrektor finansowy Cisowianki.

Dodaje, że ten legislacyjny absurd został spotęgowany w ramach przedłużonej niedawno tarczy antyinflacyjnej.

- Tarcza antyinflacyjna obniżyła do zera VAT np. na dosładzane nektary, jogurty, słodzone wody smakowe, czy napoje z niewielkim z udziałem soku owocowego, a nawet lody. Na wodę naturalną stawka ta pozostała na poziomie 23 proc. W czasie stale rosnącej inflacji nie tylko podbija to cenę koszyka podstawowych produktów spożywczych ale i nie buduje prozdrowotnych zachowań konsumentów i stoi w sprzeczności z polityką prozdrowotną państwa – podkreśla Marek Oleńkiewicz.

A jaki jest VAT na wodę mineralną w innych krajach Unii Europejskiej? Na przykład w Belgii – 5 proc., Czechach – 15 proc., Estonii – 10 proc., na Cyprze – 5 proc.

Absurd stawkowy Dorota Borkowska-Chojnacka, Grant Thornton Trudno zrozumieć dlaczego „woda kolorowa” korzysta z niższego opodatkowania a woda „biała” wlana do butelek jest objęta najwyższą stawką. To uprzywilejowuje niektórych producentów. Przecież ktoś rozcieńczając soki białą wodą tworzy rozmaite napoje sokopodobne i wtedy VAT na takie wyroby jest sporo niższy. Niestety taki już jest nasz system podatkowy i zapewne te różnice wynikają z polityki kształtowania dochodów budżetowych.