"Fit for 55" będzie rewolucją dla transportu drogowego

Przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny “Fit for 55” silnie wpłynie na transport drogowy, poprzez włączenie firm transportowych do systemu handlu emisjami, a także presję na bardzo szybki rozwój floty pojazdów zeroemisyjnych.

Fit for 55 to propozycja obszernego pakietu legislacyjnego ogłoszony w lipcu przez Komisję Europejską, którego celem jest zmniejszenie emisji CO2 w UE o 55 proc. do 2030 r. względem poziomu z 1990 r. Ostatecznym celem jest natomiast osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej w 2050 r. Fit for 55 składa się z 13 dyrektyw dotyczących różnych sektorów i branż, wśród których znajduje się również transport. Najważniejsze regulacje, które mają dotyczyć tego sektora można podsumować w trzech punktach.