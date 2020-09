Fitness schronił się w internecie

Wideotreningi personalne, wymuszone pandemią, zdobywają wiernych zwolenników. Promuje je m.in. FitAdept, który właśnie dostał pieniądze na rozwój.

Indywidualne zajęcia fitness z trenerem przez internet? Jeszcze pół roku temu zainteresowanie treningiem w takiej formule było znikome, a oferta skąpa. COVID-19 zmusił jednak branżę do sięgnięcia po technologie do wideokomunikacji. Narzędzia online w ostatnim czasie stanowiły wręcz koło ratunkowe dla trenerów personalnych, a także spółek technologicznych zarządzających e-platformami do umawiania treningów. Na nowym trendzie zyskała spółka FitAdept — właśnie zdobyła finansowanie venture capital. Ponad 1 mln zł na jej rozwój wyłożyli prywatni inwestorzy i fundusz AgriTech Hub. W 2018 r. firma dostała już od inwestorów 800 tys. zł.