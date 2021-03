Indyjski potentat handlu detalicznego, koncern Flipkart zamierza wprowadzić swoje akcje do obrotu na amerykańskiej giełdzie. Należąca do Walmartu firma chce doprowadzić do tego przez spółkę celową (SPAC), donosi Reuters.

Flipkart, siedziba główna w Bengaluru (Indie)fot. Bloomberg