Fogiel: tarcze antyinflacyjne w razie potrzeby będą przedłużane

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Na razie tarcza antyinflacyjna jest przedłużona o kilka miesięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te tarcze będą przedłużane - powiedział w środę rzecznik PiS Radosław Fogiel. "Będziemy pomagać Polakom tak długo, jak sytuacja będzie tego wymagać" - zapewnił.

Na antenie Radia ZET rzecznik PiS był m.in. pytany o drożyznę oraz wysoką inflację. "Inflacja rzeczywiście jest problemem w Polsce, w krajach bałtyckich" – zaznaczył. Fogiel odniósł się także do uwagi prowadzącej rozmowę dziennikarki, że w strefie euro inflacja jest niższa o połowę niż w przypadku Polski. Polityk zwrócił uwagę, że "nominalnie pewnie tak jest, ale to jest ten urok liczenia średniej". "W bliskiej nam Estonii, która też ma euro, inflacja dobija do 20 procent. Tego typu zaklęcia nie działają" - powiedział.