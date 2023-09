Fortaco buduje trzecią fabrykę

Fiński producent kabin i konstrukcji stalowych buduje fabrykę w Knurowie. Skorzysta ze zwolnień podatkowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Będzie nowa fabryka Fortaco, fińskiego producenta zespołów, kabin pojazdów i konstrukcji stalowych. W Knurowie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) zbuduje fabrykę o powierzchni 34 tys. m kw. Prace budowlane ruszą w najbliższych miesiącach, a uruchomienie produkcji zaplanowano na połowę 2024 r. Zatrudnionych zostanie 250 osób.

Fabryka dobrze połączona

— Grupa rośnie organicznie i przez akwizycje, co wymaga zwiększenia mocy produkcyjnych. Zakład w Knurowie usytuowany na przecięciu autostrad A1 i A4 będzie dostawcą dla innych fabryk grupy w Europie Centralnej. Konsolidacja dostaw stali w jednym miejscu pozwoli ograniczyć ślad węglowy związany z transportem materiałów oraz zminimalizuje straty produkcyjne — mówi Rafał Sornek, wiceprezes Grupy Fortaco.

Firma zamieściła na stronie internetowej zapytanie ofertowe na dostawę wielu maszyn do fabryki w Knurowie, w tym wycinarki-ukosowarki, wycinarki laserowej, plazmowej, płomieniowej itp., informując, że inwestycję finansuje w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Grupa Fortaco została założona w 2012 r., gdy fińskie firmy Komas i Ruukki Engineering połączyły działalność. Chwali się, że ma 80-letnie doświadczenie w produkcji kabin, a 40-letnie w produkcji konstrukcji stalowych. Przetwarza 80 tys. ton stali rocznie i zatrudnia 2,8 tys. osób w fabrykach w Azji i Europie (w Finlandii, Serbii, Słowacji, na Węgrzech, a wkrótce otworzy zakład w Estonii). Jej sprzedaż netto wynosi ponad 390 mln EUR rocznie. W Polsce ma fabryki w Janowie Lubelskim (komponenty spawane i obrabiane typu ramy, obudowy, wysięgniki do maszyn przemysłowych), w której zatrudnia 400 osób, oraz we Wrocławiu (konstrukcje stalowe do 25 ton), w której ma ponad 500 pracowników.

Pierwsi w mieście, 42. w strefie

Inwestycja Fortaco jest pierwszą w Knurowie ze wsparciem w postaci zwolnienia podatkowego.

— Miasto wydało około 10 mln zł na infrastrukturę drogową. W tej części Knurowa mamy jeszcze 34 ha przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla nowych inwestorów. Jestem przekonany, że Fortaco zainicjuje dalszy rozwój strefy ekonomicznej w naszym mieście — mówi Adam Rams, prezydent Knurowa.

To 42. decyzja o wsparciu wydana przez KSSE w tym roku.

— Firmy zadeklarowały utworzenie 775 miejsc pracy — mówi dr Janusz Michałek, prezes KSSE.

Jego zdaniem to sukces Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), która 18 września będzie obchodzić 5-lecie. PSI to zmiana w działających od ponad 25 lat specjalnych strefach ekonomicznych, polegająca na możliwości udzielenia zwolnień podatkowych na terenie całej Polski, a nie tylko obszarach objętych statusem specjalnej strefy, które stanowiły 0,08 proc. kraju. Od początku funkcjonowania PSI 14 spółek zarządzających strefami wydało 2 tys. decyzji o wsparciu przedsiębiorcom, którzy zainwestowali 100 mld zł i stworzyli 40 tys. miejsc pracy. W działającej od 1996 r. KSSE 600 przedsiębiorstw zainwestowało dotychczas 44 mld zł i stworzyło 100 tys. miejsc pracy.