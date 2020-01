Fotele na receptę

Wielu schorzeniom związanym ze zbyt długim siedzeniem przy komputerze można zapobiec. Firma Domator24 wie jak. I dzięki tej wiedzy szybko rośnie.

Rozdrażnienie, przewlekłe zmęczenie i narastający stres — zdecydowanie nie są to przypadłości, które pracodawcy chcieliby obserwować u swoich pracowników. Praca naturalnie często bywa męcząca i stresująca, taki jej urok, ale można podjąć działania, które będą to ograniczały. Robi to coraz więcej firm, oferując np. pakiety sportowe czy strefy relaksu. Wciąż niewystarczająco doceniana jest jednak kwestia ergonomii samego stanowiska pracy. Na potrzebie ergonomii oparł swój biznes Paweł Nowak, właściciel i prezes firmy Domator24, która zwyciężyła w rankingu Gazel Biznesu 2019.

Zobacz więcej DECYDUJE PROFILAKTYKA: Dbanie o ergonomię stanowiska czy to pracy, czy zabawy z komputerem, odgrywa bardzo ważną rolę. Fotel i jego prawidłowe ustawienie wpływają na zdrowie użytkownika — podkreśla Paweł Nowak, właściciel i prezes firmy Domator24. Wojciech Robakowski

Do pracy i relaksu

Domator24 jest jednym z największych producentów foteli gamingowych i biurowych oraz szaf metalowych w Europie, a swoje produkty z powodzeniem sprzedaje na całym świecie. Według Amazona należąca do firmy marka Diablo Chairs zajmuje pierwsze miejsce w sprzedaży foteli gamingowych w kilku krajach Europy. Wśród firm współpracujących z zielonogórskim przedsiębiorstwem znalazły się dotychczas marki, takie jak: Red Bull, Dell, Cartoon Network, Intel, Asus, Logitech, MSI czy fundacja MG13 Marcina Gortata.

— Badania wskazują, że średnio przed ekranem komputera siedzimy ponad 2,2 tys. godzin rocznie. Praca stała się dla nas drugim domem, a pracownicy biurowi, od specjalisty po menedżera wyższego szczebla, spędzają w pozycji siedzącej większość swojego życia — mówi Paweł Nowak.

Lekarze coraz częściej wskazują, że siedzący tryb życia i brak ergonomicznej pozycji przy biurku są źródłem wielu problemówzdrowotnych. Od zwykłego zmęczenia różnią się tym, że nie objawiają się szybko, ale dopiero po pewnym czasie. Wtedy są już jednak trudne, a czasem niemożliwe do wyleczenia.

— Dlatego najlepsza jest profilaktyka i zadbanie o ergonomię stanowiska czy to pracy, czy zabawy z komputerem, w którym fotel i jego prawidłowe ustawienie odgrywają kluczową rolę — przekonuje Paweł Nowak.

Jego firma znana jest przede wszystkim z produkowanych pod marką Diablo Chairs foteli gamingowych. Domator24 regularnie bierze udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach z pogranicza gamingu i technologii. Jego fotele można było przetestować m.in. w Katowicach podczas Intel Extreme Masters w latach 2017-19 oraz Poznań Game Arena w latach 2018-19. W ciągu trzech lat z modeli Diablo Chairs korzystali profesjonalni gracze, amatorzy oraz liczni odwiedzający podczas zawodów Polish Dota 2 League, Ecenter Copernicup i Electronics Show. Gracze nie są jednak jedyną grupą docelową, do której Domator24 kieruje swoje produkty. W ofercie firmy są także fotele przeznaczone dla pracowników biurowych, równie ergonomiczne jak gamingowe, ale różniące się od nich bardziej stonowaną stylistyką wykończenia.

— Nasze fotele biurowe powstały we współpracy z zespołem doświadczonych ortopedów, dzięki którym połączyliśmy pakiet prozdrowotnych rozwiązań z wyjątkowym komfortem. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby niwelować negatywne skutki wielogodzinnej pozycji siedzącej oraz niezauważalnie wymuszać właściwą postawę przed ekranem komputera — tłumaczy Paweł Nowak.

Fotele marki Diablo Chairs cechuje wyjątkowa stylistyka. Nowoczesny design i kolorystyka sprawiają, że łatwo je dopasować do każdego wnętrza. Wyróżnia je także to, że są produkowane w trzech rozmiarach, dzięki czemu można dobrać fotel do wzrostu użytkownika, jego indywidualnych preferencji i do wysokości biurka. Są wykonane z wysokiej klasy materiału, przyjemnego w dotyku i wyjątkowo odpornego na przetarcia. Zastosowano w nich też wiele innowacyjnych rozwiązań, np. memory pillow, używaną w wyprofilowanej poduszce zagłówka oraz szerokiej poduszce lędźwiowej, co sprawia, że pod wpływem ciepła idealnie dopasowują się do anatomicznych kształtów ciała i siły nacisku. Siedziska i oparcia posiadają też dwie pianki, co skutecznie stabilizuje właściwą pozycję przy biurku, a unikatowe systemy regulacyjne pozwalają w pełni dopasować parametry foteli do każdego użytkownika.

Nie tylko fotele

Domator24 jest również właścicielem marki Jan Nowak, pod którą kryją się wielofunkcyjne szafy metalowe. Popularność zawdzięczają solidnej budowie, starannemu wykonaniu z wysokiej jakości blachy stalowej oraz możliwości wyposażenia wielu miejsc. Firma może się poszczycić wieloma ekskluzywnymi nagrodami i wyróżnieniami. Przykładowo w plebiscycie „Financial Times”, zorganizowanym przez niemiecką firmę Statista, Domator24 znalazł się na pierwszym miejscu w Europie w kategorii Personal & Household Goods. W 2019 r. trzeci raz z rzędu otrzymał też statuetkę e-Gazeli Biznesu, przyznawaną przez „Puls Biznesu”.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗