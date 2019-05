Francja: ceny paliw jak przed wybuchem protestu „żółtych kamizelek”

Ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły we Francji do poziomu zbliżonego do tego, który wiele miesięcy temu wywołał falę protestów tzw. żółtych kamizelek.

Cena benzyny SP 95 wynosiła pod koniec kwietnia średnio na stacjach we Francji 1,58 EUR (6,76 zł), a cena oleju napędowego 1,48 EUR (6,33 zł). Benzyna zdrożała od początku roku o 10 eurocentów, a olej napędowy o 17 eurocentów, co tłumaczone jest drożejącą ropą. Cena oleju napędowego zbliża się do historycznego szczytu z października 2018 roku kiedy po raz pierwszy był on droższy niż benzyna na ok. 20 proc. stacji w kraju. Wywołało to niezadowolenie we Francji, gdzie 80 proc. aut...