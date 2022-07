Frank się umacnia, euro zyskuje względem dolara

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Frank szwajcarski umocnił się w środę w stosunku do euro najsilniej od czterech miesięcy. Wynika to z rosnącego strachu przed recesją w strefie euro. Skłonił on inwestorów do poszukiwania bezpiecznych aktywów, takich jak szwajcarska waluta – donosi agencja Reutersa.