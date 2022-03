FT: były prezes Wirecardu oskarżony

Po trwającym 21 miesięcy śledztwie prokuratorzy z Monachium oskarżyli Markusa Brauna o oszustwo, nadużycie zaufania i manipulacje księgowe, informuje The Financial Times.

Braun to były prezes niemieckiej spółki Wirecard, fintechu obsługującego płatności elektroniczne, w szczytowym momencie wycenianego na 24 mld EUR. W czerwcu 2020 roku Wirecard niespodziewanie zbankrutował niemal z dnia na dzień po ujawnieniu, że bilans spółki nie zgadza się o 1,9 mld EUR. Prokuratorzy twierdzą, że Braun oraz inni członkowie władz spółki wiedzieli od 2015 roku o generowaniu strat przez Wirecard. Mieli świadomie to ukrywać i pokrywać straty kredytami bankowymi i obligacjami na łączną kwotę 3,1 mld EUR, pisze The Financial Times.