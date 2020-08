FT: Oracle zainteresowane TikTokiem

Oracle, amerykański producent oprogramowania kontrolowany przez Larry’ego Ellisona, prowadzi wstępne rozmowy z chińskim ByteDance dotyczące potencjalnego złożenia oferty kupna części biznesu TikToka. To reakcja na zainteresowanie Microsoftu aplikacją, napisał The Financial Times.

Według źródeł gazety, Oracle ma rozmawiać z grupą amerykańskich inwestorów, m.in. General Atlantic i Sequoia Capital, na temat wspólnego złożenia oferty przejęcia biznesu TikToka w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

Microsoft to jedyna jak dotąd spółka, która publicznie potwierdziła prowadzenie rozmów z ByteDance w sprawie kupna części biznesu TikToka. Wcześniej prezydent Donald Trump dał chińskiej spółce czas do 15 września na jego sprzedaż grożąc, że jeśli to nie nastąpi zakaże używania aplikacji w USA. Rząd USA twierdzi, że gromadzenie przez TikToka danych Amerykanów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗