Fundusz Skarbca znów zmieni nazwę

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Skarbiec Krótkoterminowy - tak nazywać się będzie od 9 września fundusz Skarbiec Krótkoterminowy Plus.

Fundusz, którego aktywa na koniec kwietnia wynosiły 131 mln zł, ciężko przeszedł przecenę na rynku obligacji. Jego wynik od początku roku to -6 proc. (wobec średniej dla grupy na poziome -2,6 proc.), co daje 39 miejsce w liczącej 46 rozwiązań grupie porównawczej (dane analizy.pl). Największymi pozycjami w portfelu na koniec ubiegłego roku były obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, a także obligacje wyemitowane przez BGK i PFR. Po zmianie nazwy zmieni się polityka inwestycyjna, a portfel ma być wypełniony papierami dłużnymi i instrumentami rynku pieniężnego, których średni termin wykupu nie przekracza jednego roku. Mają to być instrumenty emitowane, gwarantowane lub poręczane przez skarb państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego.