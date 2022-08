Fundusze technologiczne rosną jak po deszczu

Jeżeli przyjmiemy założenie, że dziś polski rynek VC można podzielić na trzy fazy rozwoju, to Inovo VC jest zdecydowanie jednym z tych zespołów, który umożliwia mu przejście do kolejnego etapu. Zarządzający rozpoczynali inwestowanie jeszcze w czasach, gdy z zachodnich praktyk najbliżej nam było do westernów. Dobra współpraca z założycielami spółek, umiejętne zarządzanie oraz budowanie relacji z międzynarodowymi funduszami pozwoliły na zdarcie tej negatywnej opinii. Spodziewamy się, że wkrótce do trzeciego etapu rozwoju będą przechodziły kolejne dobre zespoły zarządzające. Nowy fundusz Inovo to jeden z pierwszych kroków na tym polu.