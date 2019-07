Funt najtańszy od ponad dwóch lat

Notowania funta do dolara znalazły się we wtorek przejściowo najniżej od 26 miesięcy.

We wtorek funt osłabia się do dolara o 0,5 proc. Traci wobec prawie wszystkich spośród 10 głównych walut, a przejściowo pierwszy raz od kwietnia 2017 r. kosztował zaledwie 1,2440 USD. Przyczyna to pojawienie się kolejnych sygnałów słabości brytyjskiej gospodarki. Według ankietowanych przez Bloomberga ekonomistów w zakończonym kwartale po raz pierwszy od siedmiu lat gospodarka skurczyła się w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami (rzeczywiste dane mają zostać opublikowane w środę). Spadek miałby wynieść symboliczne 0,1 proc., jednak jeszcze przed miesiącem specjaliści oczekiwali zaledwie stagnacji. Tymczasem sprzedaż detaliczna była w czerwcu o 2,6 proc. niższa niż rok wcześniej.



- Funt pozostaje pod presją, a na jego perspektywach ciąży zarówno niepewność polityczna, jak i słabe dane z krajowej gospodarki – komentują stratedzy banku Credit Agricole.



Według specjalistów inwestorzy będą pilnie przyglądali się także środowym danym o produkcji przemysłowej oraz zaplanowanym na ten tydzień wypowiedziom przedstawicieli władz monetarnych. Wszelkie sygnały, że dane się stabilizują, a Bank Anglii nie jest tak skory do łagodzenia polityki pieniężnej, jak się to mogło wydawać, powinny pomóc w ustabilizowaniu notowań funta, oceniają stratedzy. W drugim kwartale funt był jedną z dwóch najsłabszych spośród 32 ważniejszych walut, do czego przyczyniała się niepewność, czy Wielka Brytania zmierza do brexitu bez porozumienia, wyborów, czy do powtórki referendum oraz wzrost oczekiwań na przyszłoroczną obniżkę stóp Banku Anglii.