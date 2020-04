Gap Inc., największa amerykańska sieć sklepów odzieżowych ostrzegła w czwartek, że może nie przetrwać „nietknięta” następnych 12 miesięcy, donosi Reuters.

Spółka poinformowała, że musiała zawiesić płatności czynszów za zamknięte z powodu pandemii sklepy. Rozmawia z właścicielami lokali o opóźnieniu płatności i renegocjacji umów najmu, a w niektórych przypadkach o ich zakończeniu i zamknięciu sklepów. Gap ujawnił, że kwota zawieszonych płatności czynszów w Ameryce Północnej sięga ok. 115 mln USD.

- Nie ma nic porównywalnego do ostatnich wydarzeń, co mogłoby dostarczyć wskazówek co do efektów rozprzestrzeniania COVID-19 – poinformował Gap. – Kroki, które musimy podjąć, aby przeciwdziałać jego skutkom, są wysoce niepewne – dodała spółka.