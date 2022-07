Gaz drożeje w czerwcu w Europie najmocniej od 9 miesięcy

Gaz drożeje w czerwcu na europejskim rynku o ponad 50 proc. w czerwcu. W czwartek na platformie TTF jego kurs z sierpniowych kontraktów rośnie o 2,5 proc. do 143,70 EUR za 1 MWh. Gaz drożeje mocno jednak dopiero od 13 czerwca, kiedy kosztował niespełna 85 EUR za 1 MWh.

fot. Bloomberg

Skok ceny gazu spowodowała Rosja, ograniczając o ok. 60 proc. dostawy „błękitnego paliwa” do Europy pod pretekstem problemów technicznych gazociągu Nord Stream 1. Sytuację pogorszyło wstrzymanie z powodu pożaru działalności przez amerykański terminal eksportowy Freeport LNG, który wysyłał skroplony gaz ziemny do Europy. Spowodowało to, że w USA podaż gazu znacząco wzrosła i tanieje w czerwcu o ok. 20 proc.

Bloomberg przypomina, że w lipcu planowane jest całkowite wstrzymanie dostaw przez Nord Stream 1 w okresie ok. 10 dni. Pojawiły się spekulacje, że Rosja może ich nie wznowić, co postawiłoby w trudnej sytuacji rządy wielu europejskich państw, w których magazyny gazu są wciąż niedostatecznie zapełnione przed sezonem zimowym. Gaz jest obecnie o prawie 300 proc. droższy w Europie niż rok temu.