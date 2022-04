Gaz drożeje w Europie

Według danych agencji, kontrakty na gaz w majowych dostawach w holenderskim hubie wzrosły aż o 3,9 proc. by następnie wyhamować zwyżkę do 2,8 proc. i kształtując wycenę na poziomie 102,91 euro za megawatogodzinę około godziny 10:35 w Amsterdamie. Analogiczny kontrakt w Wielkiej Brytanii rósł z kolei o 3,5 proc. do 220,51 pensów..

Jak podał Gazprom, realizując zamówienia klientów, dostawy są stopniowo zmniejszane i spadły o 68 proc. w stosunku do wielkości jaką rosyjski monopolista może dostarczać w ramach kontraktu tranzytowego. Chodzi i gaz dostarczany przez Ukrainę. Z kolei surowiec płynący Nord Streamem dostarczany jest niemal w pełnej pojemności infrastruktury.

Jak szacują analitycy banku Morgan Stanley, europejskie krótkoterminowe ceny gazu odzwierciedlają obecnie 20-40 proc. premii ze względu na ryzyko zakłóceń.