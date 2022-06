Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Cena gazu ziemnego rośnie o prawie 18 proc. w Europie z powodu obaw o podaż wywołanych doniesieniami z Rosji i USA, informuje Bloomberg.

Kurs gazu ziemnego z lipcowych kontraktów rośnie na platformie TTF o prawie 18 proc. do 98,40 EUR za 1 MWh. Wcześniej we wtorek dochodziła do prawie 101 EUR.