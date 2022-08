Gaz mocno tanieje w Europie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Cena gazu spada dwucyfrowo na początku nowego tygodnia na europejskim rynku. Powodem jest realizacja zysków po ostatnich wzrostach kursu „błękitnego paliwa”, a także szybko rosnące zapasy w magazynach, informuje Bloomberg.

Gaz ziemny z wrześniowego kontraktu tanieje na platformie TTF o ponad 17 proc. do 279,50 EUR za 1 MWh. W ubiegły tygodniu zdrożał o ok. 40 proc. W poniedziałek tanieje w związku z realizacją zysków, którą wywołał m.in. minister gospodarki Robert Habeck, mówiąc że magazyny gazu w Niemczech mogą już we wrześniu osiągnąć poziom zapełnienia planowany na październik. Nastroje na rynku gazu ochłodził także Goldman Sachs.