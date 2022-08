Gaz na europejskim rynku powyżej 280 euro za 1 MWh

Notowania gazu w Europie utrzymują we wtorek tendencję wzrostową. Po godz. 9 rano cena gazu w kontraktach wrześniowych rosła o 2,7 proc., do 284,25 euro za MWh. Z kolei w kontraktach październikowych cena gazu rosła o 2,99 proc., do 288,5 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu cena kontraktów wrześniowych wynosiła 276,75 euro za MWh, a kontraktów październikowych - 280,16 euro za MWh.