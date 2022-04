Gaz-System: gaz płynie zgodnie z zamówieniami, magazyny wypełnione w ok. 80 proc.

Transport gazu do odbiorców jest realizowany zgodnie z ich bieżącym zapotrzebowaniem - zapewnił w środę Gaz-System. Spółka nie przerwała zatłaczania gazu do magazynów, a poziom ich wypełnienia wynosi ok. 80 proc.; to dodatkowe zabezpieczenie w obecnej sytuacji - dodał.

"GAZ-SYSTEM jako operator systemu potwierdza, że infrastruktura przesyłowa zarządzana przez spółkę funkcjonuje bez zakłóceń pomimo wstrzymania dostaw z kierunku wschodniego. Sieć przesyłowa jest na bieżąco zasilana z innych kierunków. Transport gazu do odbiorców jest realizowany zgodnie z ich bieżącym zapotrzebowaniem" - poinformowała spółka w środowym komunikacie.