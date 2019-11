Gaz-System: proces uzyskiwania zgód dla Baltic Pipe zgodnie z planem

Proces uzyskiwania pozwoleń administracyjnych dla projektu Baltic Pipe przebiega zgodnie z przyjętym planem - poinformował prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień. W poniedziałek gazociąg uzyskał decyzję środowiskową na polskich wodach.

"Decyzja środowiskowa dla morskiej części Baltic Pipe w Polsce znacząco przybliża nas do rozpoczęcia fazy budowlanej. Przed nami jest jeszcze decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę dla gazociągu zlokalizowanego w polskiej części Morza Bałtyckiego" – podkreślił Stępień, cytowany w komunikacie Gaz-Systemu.

Decyzję wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Obejmuje przede wszystkim gazociąg ułożony na dnie Morza Bałtyckiego w polskich obszarach morskich, o łącznej długości około 56 km. Pozwolenie dotyczy też stacji zaworowej, która powstanie w rejonie miejscowości Niechorze i Pogorzelica w zachodniopomorskiej gminie Rewal, oraz odcinek kończący gazociąg podmorski w rejonie plaż w Niechorzu i Pogorzelicy. Odcinek ten będzie przebiegać w podziemnym tunelu, dzięki czemu nie będzie ingerencji w plażę i wydmy - podkreślił Gaz-System.

Zezwolenie jest drugim z trzech niezbędnych do pozyskania pozwoleń środowiskowych na realizację gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Pierwszą decyzję, obejmującą obszary morskie Danii, Gaz-System uzyskał 25 października br. Natomiast pozwolenie dla odcinka, który powstanie w szwedzkich obszarach morskich spodziewane jest w najbliższych miesiącach.

"Ta decyzja to kolejny krok na drodze do uzyskania przez Polskę niezależności w zakresie dostaw gazu. Proces pozwoleniowy dla całego projektu Baltic Pipe jest już na ukończeniu. Równolegle trwa procedura wyboru wykonawcy prac budowlanych, Gaz-System zakończy ją na początku przyszłego roku" – wskazał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Gaz-System przypomniał, że na potrzeby wydania decyzji środowiskowej przygotowany został raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym uwzględniono wyniki wielomiesięcznych, szczegółowych badań środowiskowych, geofizycznych i geotechnicznych. Przedstawiony w decyzji wybór miejsca wyjścia gazociągu podmorskiego w lokalizacji Niechorze-Pogorzelica był wariantem rekomendowanym przez firmę Ramboll Danmark, która odpowiada za projekt gazociągu. Badania prowadzone były jednak nie tylko dla tej lokalizacji, ale także dla wariantu alternatywnego w miejscowości Rogowo - zaznaczył operator.

Ze względu na międzynarodowy charakter projektu, przygotowana została również transgraniczna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wskazująca w jakim stopniu działania prowadzone w każdym z krajów mogą oddziaływać na państwa sąsiednie. Projekt podlegał więc zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, wynikającym z konwencji Espoo, konsultacjom społecznym, które zostały zakończone w październiku 2019 r. Przeprowadzono również szereg otwartych spotkań informacyjnych, w których mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Inwestorami są operatorzy systemów przesyłowych gazu - Gaz-System i duński Energinet. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m. sześc. surowca z Polski do Danii. Będzie można sprowadzać do Polski gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Początek budowy zaplanowano na 2020 r., zakończenie na 2022 r.