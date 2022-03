Gaz w Europie umiarkowanie tanieje

Gaz ziemny tanieje w czwartek rano w Europie. W środę mocno drożał po tym jak Rosja zapowiedziała, że będzie chciała za jego dostawy od „wrogich” krajów płatności w rublach, informuje Bloomberg.

Cena gazu ziemnego spada obecnie w Amsterdamie o ok. 3 proc. do 113,50 EUR za 1 MWh. W środę rosła o ponad 18 proc. po tym jak Władimir Putin dał Bankowi Rosji tydzień na opracowanie mechanizmu pobierania od „wrogich” krajów płatności w rublach za dostarczany gaz. Wcześniej Kreml sygnalizował, że do takiej kategorii zalicza kraje Unii Europejskiej, USA i Wielką Brytanię.