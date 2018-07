Gazowi łupkowemu grozi wciągnięcie w wojnę handlową

Wprowadzenie chińskich ceł na skroplony gaz ziemny uderzy w popyt na ten surowiec, zapowiada Paul Wogan, prezes oferującej morski transport LNG spółki Gaslog.

W lipcu wojna handlowa przyspieszyła – w życie weszły amerykańskie cła na import z Chin o wartości 34 mld USD, Państwo Środka zapowiedziało kroki odwetowe, a prezydent Donald Trump ostrzegł przed możliwością objęcia narzutami towarów na kolejne 500 mld USD. Do tej pory cła omijały gaz ziemny, najszybciej zyskujące popularność i najczystsze z paliw kopalnych. Jednak Chińczycy nie ukrywają, że także LNG może trafić na listę towarów obłożonych cłami, jeśli napięcia handlowe z USA będą nadal się zaostrzać. Takie rozwiązanie mocno uderzyłoby w USA, które dzięki boomowi w sektorze łupkowym są na najlepszej drodze, by zostać największym eksporterem gazu LNG na świecie, przyznaje w rozmowie z agencją Bloomberg Paul Wogan. Strat nie uniknęłyby również przestawiające się na czystszą energię Chiny, których import wzrósł w ubiegłym roku o 57 proc.



- Wynikające z ceł wyższe ceny dla odbiorców oznaczałyby niższy globalny popyt na gaz ziemny – ocenia menedżer.



Narastanie konfliktu handlowego już teraz może po stronie amerykańskiej powodować komplikacje w inwestycjach w infrastrukturę służącą do eksportu surowca, a to dlatego że Amerykanom trudniej jest związać chińskich nabywców kontraktami długoterminowymi. Mimo to Paul Wogan zachowuje optymizm, że decyzja Chin o przejściu na czystsze źródła energii zapobiegnie wprowadzeniu ceł na LNG. Jeśli do tego dojdzie, negatywny wpływ będzie złagodzony przez zamianę kierunków handlu, twierdzi menedżer – do Chin popłynie LNG z Australii, a do innych głównych gospodarek azjatyckich zamiast australijskiego – amerykański, ocenia Paul Wogan.