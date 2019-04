GDDKiA: firma Salini otrzymała wezwanie do powrotu na budowę S3

Firma Salini otrzymała z GDDKiA wezwanie do powrotu na budowę, a wyznaczony w dokumencie termin mobilizacji mija w drugiej połowie kwietnia – przekazała GDDKiA we Wrocławiu. Wykonawca drogi ekspresowej S3 między Polkowicami a Lubinem nie realizuje robót.

Jak poinformowała we wtorek PAP rzecznik dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Magdalena Szumiata, obecnie wykonawca zadania trzeciego na drodze ekspresowej S3 między Polkowicami a Lubinem nie realizuje robót na zadaniu, a jedynie prace utrzymaniowe.



„Firma Salini otrzymała z GDDKiA wezwanie do powrotu na budowę, a wyznaczony w dokumencie termin mobilizacji mija w drugiej połowie kwietnia. Zamawiający wskazał wykonawcy, że w konsekwencji braku współdziałania, braku realizacji robót oraz wykonywania działań nieprzewidzianych kontraktem, jest uprawniony nawet do odstąpienia od umowy” - napisano w komunikacie przesłanym PAP.



Jak podano, GDDKiA jest gotowa na realizację każdego z możliwych scenariuszy i podejmuje działania, aby maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ zaistniałej sytuacji, a inwestycję doprowadzić do jej zakończenia w jak najszybszym czasie przy zachowaniu najwyższej jakości wykonanych robót.



„Analizowane jest kilka możliwości kolejnych działań od kontynuacji kontraktu dzięki wysokiej mobilizacji wykonawcy, bądź przy realizacji płatności bezpośrednich, aż do zerwania kontraktu z winy wykonawcy i jak najszybszego wyłonienia nowego w formie najefektywniejszej z możliwych i przewidzianych prawem. O podjętych decyzjach będziemy mogli mówić dopiero po terminie, który został wyznaczony na realizację konkretnych i szczegółowo określonych prac na placu budowy” - przekazała Szumiata.



„Jesteśmy w stałym kontakcie z podwykonawcami, którzy się do nas zgłaszają i udzielmy wszelkich niezbędnych informacji, jakie dokumenty należy załączyć do wniosków o bezpośrednią płatność. Pierwsze płatności już zostały dokonane, analizowane są kolejne, aby zabezpieczyć interesy firm" - powiedziała rzecznik.



Wykonawca zadania III drogi ekspresowej S3 do tej pory udostępnił częściowo do ruchu trzy węzły (Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ). Obecnie przekroczenie daty zakończenia robót na całym odcinku wynosi ponad 9 miesięcy. Stan zaawansowania rzeczowego szacowany jest na ok. 75 procent.