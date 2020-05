GDDKiA ogłosiła przetarg na dzierżawę MOP-ów przy A1 i A4

GDDKiA ogłosiła przetarg na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1 oraz A4. Termin składania ofert mija 31 lipca br., poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Dodała, że to drugi przetarg. „W poprzednim, ogłoszonym w ubiegłym roku, nie została złożona żadna oferta” – podkreśliła Rarus.



Przetarg dotyczy dzierżawy MOP Woźniki Zachód (kategoria III) i MOP Woźniki Wschód (kat. II) przy A1 w województwie śląskim i MOP Łukawiec (kat.II) i MOP Paszczyna Południe (kat.II) przy A4 w województwie podkarpackim.



Obowiązkiem dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu MOP-a do przewidzianych kategorii oraz jego utrzymania.



Rarus dodała, że dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz GDDKiA czynszu w stałej kwocie oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na MOP. „Umowa dzierżawy zawierana będzie na 20 lat” – zaznaczyła.



Rozwiązanie polegające na łączeniu w jednym postępowaniu przetargowym MOP-ów na różnych autostradach ma na celu szybsze znalezienie ich dzierżawców. Do tej pory na dzierżawę MOP-ów przy podkarpackim odcinku A4 było ogłaszanych kilka przetargów, które nie przyniosły rezultatów. Dlatego GDDKiA postanowiła połączyć w jednym przetargu dzierżawę dwóch MOP-ów na Podkarpaciu i dwóch przy odcinku A1 w województwie śląskim, które mają większy potencjał komercyjny. MOP-y Woźniki Zachów i Wschód znajdują się przy autostradzie A1 na odcinku od Pyrzowic pod Częstochowę. Odcinek ten został oddany na początku sierpnia 2019 r.



Aktualnie na podkarpackim odcinku w stację paliw wyposażony jest tylko MOP Palikówka i MOP Paszczyna Północ. Obie stacje należą do koncernu Orlen.



MOP-y, które są przy polskich autostradach, dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to miejsca o funkcji wypoczynkowej, gdzie znajdują się tylko m.in. parkingi i sanitariaty. MOP-y kategorii II dodatkowo mają stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe czy punkty informacji turystycznej. Natomiast MOP-y kategorii III mają również obiekty noclegowe.