Genomtec ustalił cenę emisyjną

Wartość oferty publicznej firmy biotechnologicznej może wynieść 8 mln zł.

W procesie budowy księgi popytu inwestorzy zgłosili chęć kupna akcji za 50 mln zł, ale pula walorów ograniczona jest do 730 tys. akcji, których cena jednostkowa to 11 zł. Nowe akcje będą stanowiły 8,9 proc. w kapitale zakładowym. Spółka zmieniła harmonogram emisji. Między 26 a 28 października inwestorzy, którzy wzięli udział w book buildingu,przeprowadzonym przez Dom Maklerski INC, otrzymają zaproszenia do składania zapisów. Będą przyjmowane do 2 listopada. 3 i 4 listopada szansę mogą otrzymać pozostali zainteresowani, a dzień później nastąpi przydział walorów. Spółka przeznaczy pozyskane pieniądze na komercjalizację i masową produkcję mobilnego urządzenia do diagnostyki Genomtec ID. Ma już za sobą większość prac badawczo-rozwojowych. W I kwartale 2021 r. chce wejść na NewConnect.