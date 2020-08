Esther George, szefowa Banku Rezerw Federalnych (Fed) z Kansas City uważa, że jeśli dojdzie do ponownego nasilenia się pandemii koronawirusa, rozpoczęta w lutym recesja może stworzyć formację podwójnego dna, co poważnie podkopie fundamenty amerykańskiej gospodarki.

W wywiadzie dla CNBC powiedziała, że poważnym czynnikiem ryzyka dla władz monetarnych jest to co stanie się jesienią jeżeli dojdzie do kolejnej mocnej fali infekcji Covid-19.