Getin Noble Bank złożył w KNF nowy plan naprawczy

Pod koniec grudnia 2021 roku KNF odrzuciła poprzedni plan naprawczy i nakazała pożyczkodawcy przedstawienie jego nowej wersji w ciągu czterech miesięcy. Wówczas w Getin Noble Banku ustanowiono również kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Nowy plan ma w większym stopniu odzwierciedlać sytuację finansową banku oraz kontekst makroekonomiczny. Współczynniki adekwatności kapitałowej Getin Noble Banku kształtują się aktualnie poniżej wymogów regulacyjnych.

– Złożyliśmy w Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy na lata 2022-2027. Zawiera on pakiet kompleksowych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku we wskazanym horyzoncie czasowym. Uwzględnia on również szanse związane z funkcjonowaniem banku w środowisku wysokich stóp procentowych. Szacujemy, że ich pozytywny wpływ na wynik banku może wynieść od 620 do 740 mln zł w ujęciu rocznym. Dla sytuacji kapitałowej istotny będzie również efekt obniżania się w przyszłości negatywnego wpływu wyceny rynkowej posiadanych przez bank papierów skarbowych, która wystąpiła w związku z wejściem w cykl podwyżek stóp rynkowych. Jest to kwota ok. 400 mln zł, która ponownie zasili kapitały banku w okresie najbliższych kilku lat – mówi Artur Klimczak, prezes banku.

Kwartał zysków, rok strat

W pierwszym kwartale 2022 roku zysk netto banku wyniósł 18,6 mln zł i okazał się wyższy od rynkowych oczekiwań.

Wynik odsetkowy po pierwszych trzech miesiącach br. wyniósł 345,2 mln zł (+31,4 proc w ujęciu kwartalnym i +58,4 proc. w rocznym). Kwartalne koszty działania (bez składek BFG) w pierwszym kwartale wyniosły 161 mln zł.

Bank poinformował jednak, że według stanu na dzień 31 marca współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosi 0,14 proc. w ujęciu jednostkowym i 0,51 proc. w ujęciu skonsolidowanym. To poniżej minimalnych wymogów kapitałowych.

Pożyczkodawca przedstawił także wyniki za 2021 rok, który zakończył stratą w wysokości 1,07 mld zł. W znacznej mierze przyczyniła się do tego dotworzona 25 kwietnia rezerwa portfelowa w wysokości 882,4 mln zł, związana z umowami kredytów hipotecznych indeksowanych kursem franka.

Bez opinii rewidenta

Biegły rewident banku - firma Grant Thornton - odmówił wydania opinii do sprawozdania rocznego, tłumacząc to “potencjalnym wzajemnym oddziaływaniem” niepewności odnośnie możliwości kontynuowania działalności w związku z niespełnieniem przez Getin minimalnych wymogów kapitałowych, ryzykiem prawnym związanym z kredytami w CHF i niepewnością co do możliwości pełnego wykorzystania w przyszłości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.