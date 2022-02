Giełda w Moskwie zawiesiła notowania rubla

Doniesienia o ataku Rosji na Ukrainę spowodowały spadek wartości rubla o 3,6 proc. do 84,0750 za dolara niedługo po rozpoczęciu notowań w Moskwie. Słabł także o 3,9 proc. do rekordowych 95,2425 za euro. Władze giełdy zdecydowały o zawieszeniu notowań rubla.

- Notowania na wszystkich rynkach zostały zawieszone. Termin wznowienia zostanie podany później – ogłosił MOEX Group, operator giełdy w Moskwie.

fot. Bloomberg

Reuters zwraca uwagę, że choć notowania na giełdzie zostały zawieszone, to rosyjskie banki mocno podwyższyły kursy wymiany rubla. Alfa Bank kwotuje go po 91,44 za dolara i 101,11 za euro. Największy w Rosji Sberbank oferował 116 rubli za euro. Na rynku międzybankowym rubel słabł o 10,5 proc. do rekordowych 89,71 za dolara.