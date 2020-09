Giganci wspólnie ograniczają plastik

Duże sieci marketów, producenci opakowań i innych artykułów oraz jeden z największych banków zawarli Pakt Plastikowy, promujący obieg zamknięty w gospodarce

Plastiku jest coraz więcej i z każdym rokiem go przybywa. Od połowy poprzedniego wieku na świecie wytworzono blisko 10 mld ton plastikowych opakowań, które najczęściej po jednorazowym użyciu trafiały do śmieci i nie były poddawane recyklingowi — w skali globalnej ponownie wykorzystywano tylko ok. 10 proc. tworzyw sztucznych. W najbliższych latach ma się to jednak zmienić.

Z inicjatywy Fundacji Ellen MacArthur w kilku krajach największe firmy, wprowadzające opakowania plastikowe na rynek, zobowiązały się m.in. do wprowadzenia zmian technologicznych i znacznego podniesienia poziomu recyklingu. W Polsce Pakt Plastikowy 10 września podpisało 12 dużych spółek — producentów opakowań, sieci handlowych i firm zajmujących się odzyskiem plastiku. Odpowiadają one za około 20 proc. opakowań z tworzyw sztucznych trafiających co roku do obiegu gospodarczego w naszym kraju.

Firmy te zobowiązały się m.in. do zmniejszenia o 30 proc. użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek i przeprojektowania opakowań tak, by w całości nadawały się do ponownego wykorzystania i recyklingu. Co konkretnie będą robiły?

Handlowa transformacja

Wśród członków Paktu Plastikowego są cztery duże sieci dyskontów i marketów spożywczych, na czele z Biedronką, należącą do portugalskiego Jeronimo Martins.

— Głównym celem spółki Jeronimo Martins jest posiadanie opakowań marek własnych w 100 proc. nadających się do recyklingu, tak aby ich obieg w gospodarce był zamknięty. Eliminujemy materiały problematyczne w recyklingu, takie jak polichlorek winylu (PVC), zmieniamy kolory naszych opakowań na transparentne lub jasne, tak aby ich ponowne wykorzystanie było możliwe, szukamy materiałów łatwych w recyklingu i ponownej obróbce oraz stosujemy się do podstawowych zasad ekoprojektowania opakowań. Dodatkowo staramy się edukować naszych konsumentów poprzez dodawanie na każdym opakowaniu produktów marek własnych piktogramów segregacji — czyli drogowskazów dla klienta, jak segregować opakowania, aby zwiększyć szansę na recykling — mówi Sylwia Krzyżycka, dyrektor działu ochrony środowiska w Biedronce.

Sieć już wcześniej podejmowała działania mające na celu ograniczenie zużycia plastiku — np. zmniejszenie trzy lata temu gramatury butelek wody Polaris sprawiło, że rocznie do ich produkcji zużywa się o ponad 400 ton plastiku mniej.

— Zespół osób odpowiedzialny za opakowania i ochronę środowiska każdego dnia szuka możliwości zmian na bardziej przyjazne środowisku, kontaktujemy się z producentami opakowań w poszukiwaniu nowych technologii, testujemy nowe materiały dla naszych produktów oraz stale śledzimy trendy eko na rynku polskim i zagranicznym. Tworzymy też specjalne wytyczne dla naszych dostawców oraz szkolimy zespół wewnętrznie, aby świadomie wybierać produkty i starać się je projektować w zgodzie z podstawowymi założeniami ekoprojektowania — mówi Sylwia Krzyżycka.

Podobne cele ma drugi co do wielkości gracz na rynku dyskontowym, czyli Lidl, który przystąpił do Paktu wraz z siecią Kaufland (obie należą do niemieckiej Grupy Schwarz).

— Dążymy do tego, aby do 2025 r. 100 proc. wszystkich plastikowych opakowań marek Lidla było możliwe do recyclingu oraz by zużycie plastiku było o 20 proc. mniejsze — deklaruje Aleksandra Robaszkiewicz, szefowa komunikacji korporacyjnej w Lidlu.

„W Kauflandzie podjęliśmy już konkretne działania w tym kierunku. Wśród nich można wymienić rezygnację ze sprzedaży jednorazowych toreb foliowych w strefie kas, które zostały zastąpione przez zamienniki wielokrotnego użytku m.in. z papieru czy plecionki, co pozwala zredukować zużycie plastiku o ok. 1400 ton rocznie. Naszym klientom oferujemy także woreczki wielokrotnego użytku na owoce i warzywa, które stanowią alternatywę dla tzw. zrywek, co przekłada się na oszczędność plastiku nawet do ok. 480 ton tocznie” — podaje biuro prasowe sieci.

Opakowaniowa transformacja

W pakcie jest czterech spożywczych detalistów: oprócz Biedronki, Lidla i Kauflandu należy do niego także Carrefour. Członkiem paktu jest też LPP, największy detalista odzieżowy w Polsce. Spółka deklaruje m.in. to, że w ciągu trzech lat wszystkie wykorzystywane przez nią w sklepach kartony i opakowania będą pochodzić z recyklingu.

„Przyjęta przez nas jesienią ubiegłego roku Strategia Zrównoważonego Rozwoju „For People For Our Planet” zakłada, że do 2025 r. w LPP będziemy korzystać wyłącznie z opakowań nadających się do ponownego użycia, poddających się recyklingowi lub kompostowaniu, co ma być również finalnym efektem działań realizowanych w ramach Paktu. W LPP już teraz opakowania występujące w sprzedaży online naszej flagowej marki Reserved oraz marki Mohito są wykonane z makulatury i przeznaczone do ponownego przetworzenia, podobnie jak torby zakupowe w salonach stacjonarnych. Wyeliminowaliśmy również folię jednorazową ze wszystkich paczek e-commerce pozostałych trzech marek, a za rok tworzywo to zupełnie zniknie z zawieszek cenowych w naszych sklepach” — informuje biuro prasowe LPP.

Poza sieciami handlowymi do paktu należą Danone, Nestlé i Unilever, produkujące opakowania spółki Alpla i KGL, zajmujący się ich odzyskiem Rekopol, a także bank Santander.

— We wszystkich ośmiu polskich oddziałach i fabrykach Nestlé w Polsce trwają szeroko zakrojone prace nad eliminacją opakowań nienadających się do recyklingu, a także nad redukcją pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach transportowych. W tym ostatnim obszarze pracujemy m.in. nad wdrożeniem folii termokurczliwej z 50-procentową zawartością tworzywa z recyklingu — wymienia Edyta Iroko, menedżer ds. korporacyjnych w Nestlé Polska.

Nie tylko najwięksi

Jedną z ciekawszych inicjatyw, mających na celu ograniczenie zużycia plastiku, prowadzi producent kosmetyków Yope. W ramach opcji refill umożliwia ponowne napełnianie swoich opakowań. Do niedawna można było to zrobić w butiku marki, a od września również w jednym ze sklepów Carrefour, gdzie stanęła specjalna stacja, dostarczona przez polski start-up Swapp.

— Sprzedaż z pierwszego refilomatu w sklepie Carrefour BIO na warszawskim Bemowie jest obiecująca. Ze względu na koszty pozyskania w pełni zautomatyzowanych maszyn refillowych na razie rozwiązanie nie będzie masowe, dlatego w ciągu kilku tygodni zaproponujemy alternatywny sposób umożliwiający uzupełnienie kosmetyku, w mechanice możliwej do zaimplementowania w większej liczbie sklepów — mówi Łukasz Jaślarz, dyrektor sprzedaży w firmie Yope.

W czerwcu automatyczną stację do napełniania butelek kosmetykami i środkami uruchomiła polska marka OnlyBio. Automat pojawił się w sklepie sieci Rossmann w łódzkiej Manufakturze. [DI]

