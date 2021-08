Gliński: 3 mln zł na wsparcie małych księgarni

Minister kultury Piotr Gliński zapowiedział start programu "Certyfikat dla małych księgarni" - do końca roku niewielkie księgarnie otrzymają w sumie 3 mln zł. Jeden podmiot będzie mógł otrzymać dofinansowanie do 30 tys. zł - m.in. na czynsz lub promocję działalności.

Rozpoczęcie pilotażu nowego przedsięwzięcia MKDNiS szef resortu ogłosił podczas czwartkowej konferencji prasowej w Łodzi.

Jak mówił Gliński, realizowany wspólnie z Instytutem Książki program wyrósł z potrzeby wsparcia małych księgarni.

"Mam tu na myśli księgarnie, w których dba się o czytelnika, pogłębia się ofertę i jest więcej czasu na kontakt z czytelnikami. To swoiste lokalne centra kulturalne, które ze względu na właściwości współczesnego świata często giną, bo wielkie, mocne, agresywne niszczy to co małe i piękne. A my chcemy tego bronić" – wyjaśnił.

W związku z tym - ogłosił - wdrażany jest nowy projekt, który umożliwi pomoc finansową dla niewielkich placówek sprzedających książki. Minister podkreślił przy tym, że wsparcie dla małych księgarni musi być proste i bezpośrednie.

"Księgarnie spełniające określone, jakościowe wymogi właśnie takiego centrum kulturowego, gdzie będzie pogłębiona oferta, związana z cechami polskiej kultury, będą otrzymywały państwowy pakiet – certyfikat. To 30 tys. zł na trzy różne cele, na przykład na czynsz. To będzie ta pierwsza pomoc, uruchomiona pilotażowo. Chcemy jednak, aby program był utrzymany, niezależnie od wyników pilotażu" – zapowiedział wicepremier.

Dodał, że w tym roku na ten cel przeznaczono 3 mln zł. Jeden podmiot będzie mógł ubiegać się maksymalnie o 30 tys. zł. Pieniądze rozdysponuje wśród księgarzy Instytut Książki, który był inicjatorem powstania tego typu wsparcia. Pozyskane fundusze mogą zostać przeznaczone na promocję działalności i asortymentu, zakup sprzętu lub dopłatę do czynszu.

"Od przyszłego tygodnia zapraszamy małych księgarzy do składania wniosków grantowych. Zakładamy, że od połowy września rozpocznie się dofinansowanie" – powiedział wicedyrektor Instytutu Książki Krzysztof Koehler.

Wyjaśnił, że o granty mogą starać się właściciele księgarni, które mają maksymalnie do trzech filii, posiadają w swojej ofercie co najmniej tysiąc tytułów oraz uzyskują minimum 50 proc. dochodu ze sprzedaży książek.