Globalna niepewność nieznacznie rośnie

Niepewność w światowej gospodarce rosła w ostatnich tygodniach. Widać to po wskaźnikach sentymentu opracowanych przez grupę amerykańskich naukowców. Wzrost ten był jednak zdecydowanie niższy niż w marcu i kwietniu – to jasny znak, że inwestorzy, firmy i analitycy przystosowali się już do działalności w otoczeniu epidemii.

Indeks opracowywany jest na podstawie częstości występowania słów związanych z epidemią, ekonomią, finansami i niepewnością w ok. 3000 amerykańskich gazet i skalowany względem indeksu strachu giełdowego VIX. Na wykresie prezentujemy wykres dla USA, ale dane dla innych krajów sumarycznie przynoszą podobne wnioski (tyle, że są zbierane w częstotliwości miesięcznej, a nie dziennej).