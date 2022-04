W marcu Toyota wyprodukowała na całym świecie 866 775. To wzrost o 2,8 proc. w ujęciu rocznym i najlepszy miesięczny wynik w historii.

Produkcja w Japonii spadła o 16 proc. rok do roku 261 759 pojazdów. To efekt m.in. cyberataku na jednego z podwykonawców, który doprowadził do wstrzymania działalności fabryk przez jeden dzień. W macierzystym kraju problemem pozostawały także zakłócenia w łańcuchach dostaw.

W całym roku fiskalnym 2021-2022, który zakończył się w marcu, sprzedano 9,51 mln pojazdów. To drugi najlepszy roczny wynik w historii Toyoty. W tym okresie wyprodukowano łącznie 8,57 mln samochodów.