Głosowanie nad układem GetBacku 28 sierpnia

Sąd wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli. Szybciej niż zakładała spółka.

Chcesz być na bieżąco z informacjami na temat Getbacku? Zapisz się na nasz darmowy newsletter.

Zobacz więcej fot. Marek Wiśniewski

Już 28 sierpnia o godz. 8.30 rozpocznie się głosowanie na propozycjami układowymi windykacyjnego GetBacku. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się we wrocławskim Hastom City Hotel. Głosowanie będzie pisemne z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu. Takie decyzje powziął wrocławski sąd upadłościowy.

W złożonym wniosku o przyspieszone postępowanie układowe, jaki wpłynął do sądu w maju, GetBack zakładał, że do głosowania nad ostatecznymi propozycjami układowymi dojdzie do końca września. Podczas pierwszego posiedzenia rady wierzycieli (na początku lipca) poinformował ich, że ostateczne propozycje układowe przedstawi do 31 sierpnia, a głosowanie nad układem mogło by się wtedy odbyć 15 września.

W tym kontekście nie jest pewne czy spółka przedstawi dwie propozycje układowe do terminu głosowania.

Na razie GetBack poinformował, że 23 lipca nie przekaże raportu za pierwszy kwartał 2018 r. Nie podał jednak nowego terminu jego publikacji.

Ustalenie daty zgromadzenia wierzycieli ma jednak jeszcze jeden wymiar. Sędzia-komisarz Jarosław Mądry zdecydował się na wykluczenie indywidualnego udziału obligatariuszy w postępowaniu, czyli m.in. pozbawił ich dostępu do akt i prawa zaskarżania swoich decyzji.

Wszelkie wnioski w sprawie indywidualnego udziału obligatariuszy w postępowaniu rozpatrzy „nie wcześniej niż na pierwszym terminie zgromadzenia wierzycieli”. Innymi słowy, zainteresowani obligatariusze dowiedzą się o tym, czy zostaną dopuszczeni do bezpośredniego udziału w postępowaniu niedługo przed głosowaniem nad układem, a cały ich udział w postępowaniu może się sprowadzić do osobistego oddania głosu. Generalnie jednak i to nie jest pewne, bo co do zasady prawo zakłada, że za obligatariuszy hurtem zagłosuje kurator.

Wnioski o dopuszczenie do bezpośredniego udziału w postępowaniu należało składać tak, by dotarły do sądu do 10 lipca 2018 r.