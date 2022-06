Główne indeksy na GPW pogłębiły spadki

"Za nami kolejna słaba sesja, choć nie oddaliliśmy się zbyt mocno od reakcji głównych parkietów europejskich. Dzisiejsza decyzja EBC i przekaz ze strony konferencji wywołały na rynku dość spore poruszenie i wzrost awersji do ryzyka. Na to nałożyły się problemy z terminalem LNG z USA, co spowodowało nerwowy ruch na rynku gazu. Wszystko to spowodowało, iż otoczenie nie sprzyjało dzisiaj rynkom" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

"W Polsce natomiast mieliśmy natomiast przegłosowanie w obecnej formie tematu związanego z wakacjami kredytowymi, a to nie pomagało sektorowi bankowemu. Do tego dołożył się duży spadek kursu CD Projekt, który po rekomendacji BoA zniżkował o ponad 9 proc." – dodał Cisowski.

Zdaniem analityka oprócz CD Projekt, zagrożeniem dla WIG20 może być również Allegro, a konkretnie to, czy zdoła wybronić historyczne minima znajdujące się w okolicach 20 zł.

"Główne pytanie, które obecnie stoi przed rynkiem, to czy banki będą w stanie wygenerować jakieś odbicie, nawet jeśli wakacje kredytowe weszłyby w wariancie dla wszystkich chętnych. Wydaje się, że w obecnej sytuacji, zainteresowanie tym programem może być gigantyczne, a w szacunkach osób które z tego programu skorzystają trzeba poruszać się w przedziale między 80 a 100 proc. uprawnionych" – dodał analityk DI Xelion.

Jednak zdaniem Cisowskiego, ostatnia przecena banków była na tyle duża, że temat wakacji kredytowych został już przez rynek zdyskontowany.

"Wydaje się, że jedyna rzecz, która może uratować rynki przed kolejnym osłabieniem, to piątkowe dane o inflacji z USA. Jesteśmy w tym temacie optymistami, gdyż oprócz pro inflacyjnych wysokich cen ropy widzimy poprawę w innych segmentach rynku mających wpływ na inflację, a spadki cen frachtu czy spadki o ponad 50 proc. cen drewna w USA pokazują, że koniunktura zaczyna się schładzać" – podsumował Cisowski.

Na posiedzeniu z 9 czerwca br. Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC podał, że podwyżki stóp proc. rozpoczną się w lipcu (o 25 pb), kolejna będzie we wrześniu, a ścieżka wzrostu stóp proc. będzie stopniowa i stabilna.

W USA doszło do eksplozji w terminalu eksportowym LNG we Freeport, w Teksasie. Rzecznik firmy podał, że terminal wysyłki skroplonego gazu ziemnego pozostanie zamknięty przez co najmniej 3 tygodnie, po środowym pożarze. Z Freeport wysyłane jest ok. 1/5 całego eksportu amerykańskiego LNG.

W piątek o 14.30 polskiego zostaną opublikowane dane na temat inflacji CPI za maj br.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 1,41 proc. do 1.767,5 pkt., WIG poszedł w dół o 1,12 proc. do 55.440,27 pkt., a mWIG40 zniżkował o 1,02 proc. do 4.183,95 pkt. Indeks małych spółek sWIG80 stracił natomiast 0,81 proc. i zamknął się na 17.849,04 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,841 mld zł, z czego 0,724 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 1,64 proc., francuski CAC 40 tracił 1,34 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 0,94 proc.

W tym czasie na giełdach amerykańskich również panowały negatywne nastroje. Nasdaq100 spadał o 0,39 proc., S&P500 szedł w dół o 0,58 proc., a DJI tracił 0,45 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 5 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Energetyka (0,99 proc.), WIG-Budownictwo (0,57 proc.) oraz WIG-Informatyka (0,08 proc.).

Najwięcej zaś straciły WIG-Gry (-6,26 proc.), WIG.GAMES5 (-3,39 proc.) oraz WIG-Chemia (-3,08 proc.) i WIG-Banki (-2,4 proc.).

W WIG20 zyskały tylko akcje trzech spółek. Najmocniej, o 1,03 proc. w górę poszedł kurs PGE, a o 0,6 proc. do 70,4 zł zyskało JSW, którego kurs próbuje kontynuować ruch w górę po wybiciu ze średnioterminowej konsolidacji.

Jak powiedział w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego w okresie I-IV wyniósł 2,86 mld zł. Pyzik zaznaczył, że dane te obejmują również sektor węgla koksowego.

O 0,53 proc. do 30,21 zł wzrosły akcje PZU, jednak od początku miesiąca ich kurs spadł o ok. 10 proc.

W okolicach poziomu odniesienia sesje zakończyły natomiast akcje Dino Polska oraz KGHM.

Najsłabsze w gronie blue chipów były akcje CD Projekt, które spadły o 9,12 proc. do 93,95 zł przy największych na rynku obrotach sięgających 106 mln zł i ustanowiły po raz kolejny 52-tygodniowe minima.

Jak poinformowała agencja Bloomberg, analitycy Bank of America obniżyli cenę docelową akcji CD Projekt do 55 zł z zaleceniem "poniżej rynku". Jako powód obniżki ceny docelowej akcji, Bank America podał brak w krótkim terminie powodów do wzrostu kursu producenta gier.

W opinii Bank of America rynek jest zbyt optymistyczny w ocenie sukcesów zapowiedzianych dodatków do gier CD Projekt w 2023 roku, a nowe gry z kategorii premium mogą być wydane w najlepszym razie dopiero w 2026 roku.

Słabe były także spółki telekomunikacyjne. Cyfrowy Polsat spadł o 3,57 do 19,42 zł i zamknął się na rocznych minimach, a akcje Orange Polska zniżkowały o 1,36 proc. do 5,822 zł i także ustanowiły 52-tygodniowe minimum.

Słabe były największe pod względem kapitalizacji banki, z których najmocniej o 3,34 proc. do 87,48 zł zniżkowało Pekao, a kurs PKO BP poszedł w dół o 2,49 proc. do 29,73 zł.

Po spadku o 2,9 proc. do 20,795 zł do historycznych minimów na 20,56 zł zbliżył się natomiast kurs Allegro.

W mWIG40 najmocniejsze były akcje Mo-Bruku (2,94 proc.), Selvity (2,36 proc.) oraz DataWalk (2,21 proc.). Kurs Mo-Bruku podobnie jak DataWalk pozostaje w obrębie budującego się od połowy maja br. trendu bocznego, a kurs Selvity odbił się od dolnych ograniczeń budującego się od kwietnia br. trendu bocznego.

Na niewielkim, 0,12-proc. minusie zamknęły sesję akcje Inter Cars, a w trakcie jej trwania spółka poinformowała, że skonsolidowane przychody w maju 2022 roku wyniosły 1.268,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 29,6 proc. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5.567,2 mln zł przychodów, czyli o 25 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najsłabiej w tym segmencie rynku zachowały się akcje Huuuge (-5,43 proc.), o 4,59 proc. zniżkował Alior Bank, a lokalne minima po spadku o 3,78 proc. pokonał kurs Grupy Azoty.

W sWIG80 liderem wzrostów, podobnie jak w połowie sesji był ZE PAK, którego kurs poszedł w górę o 5,17 proc. do 23,4 zł przy ok. 3,3 mln zł obrotu i zbliżył się do wieloletnich maksimów.

Po wzroście o 4,22 proc. do 4,45 zł w gronie liderów wzrostów był także Boryszew, dla którego była to pierwsza wzrostowa sesja po ok. 24-proc. spadkach, które miały miejsce w czerwcu br.

Najsłabiej w sWIG80 czwartkowe notowania zakończyły Newag (-4,41 proc.) oraz R22, którego kurs poszedł w dół o 3,84 proc. Kursy obydwu spółek cofnęły się z okolic najwyższych poziomów od majowych minimów.