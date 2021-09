Goldman niemal dwukrotnie podwyższa prognozę cen węgla dla Azji

Bank inwestycyjny Golman Sahc Group oczekuje ogromnego wzrostu cen węgla w Azji. Twierdzi, że podaż jest ograniczona i nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu związanemu z globalnym ożywieniem popytu na energię.

Amerykańska instytucja prognozuje, że tzw. Benchmark Newcastle kształtował się będzie w IV kwartale 2021 r. na poziomie średnio 190 USD za tonę. To niemal dwukrotnie większa wartość niż oczekiwane 100 USD w poprzedniej projekcji. Z kolei szacunek na rok 2022 został podwyższony z 85 do 120 USD/t.

Tymczasem od 13 września węgiel dostarczany przez port w australijskim terminalu w Newscastle zdrożał do 181 USD/t, wynika z danych zaprezentowanych przez China Coal Resource.

Bank podniósł również prognozy dotyczące węgla koksowego używanego do produkcji stali. Jego ceny mają wzrosnąć w okresie październik-grudzień br. o 48 proc. do 230 USD za tonę. Z kolei prognoza średniej ceny na rok 2022 r. podwyższona została o 13 proc. do 175 USD/t.

Zmianę prognoz analitycy tłumaczą spadkiem krajowej produkcji węgla w Chinach oraz silnym popytem na ten surowiec energetyczny ze strony takich krajów jak Japonia, Tajwan czy Indie.