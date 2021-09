Goldman Sachs: Europie grożą wyłączenia prądu tej zimy

Rosnące szybko w Europie ceny energii zwiększają ryzyko wyłączeń prądu podczas zbliżającej się zimy, szczególnie jeśli okaże się ona ostra i będzie szybciej wyczerpywać wyjątkowo niskie zapasy gazu, ostrzegają analitycy Goldman Sachs.

Jeśli zima będzie ostrzejsza niż przeciętnie, Europa będzie musiała rywalizować z Azją o dostawy LNG, co spowoduje wzrost jego ceny. Jednocześnie jest ryzyko, że skroplony gaz ziemny trafiający do Europy nie zaspokoi potrzeb do końca zimy, jeśli okaże się ona ostra na obu kontynentach, ostrzega Goldman Sachs.