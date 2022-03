Goldman Sachs: możliwy skok cen miedzi, aluminium i cynku w krótkim terminie

Niska podaż metali spowodowana może być przez ograniczenie eksportu z Rosji, ograniczenie produkcji przez europejskie huty z powodu drożejącej energii, gromadzenie zapasów przez nabywców, a także sezonowe ożywienie popytu w Chinach.

Goldman Sachs zwraca uwagę, że w przypadku realizacji przez władze Rosji niedawnej zapowiedzi ograniczenia eksportu metali w ramach odpowiedzi na sankcje sytuacja stanie się jeszcze bardziej ekstremalna i spowoduje wyczerpanie zapasów w ciągu najbliższych 1-2 kwartałów.

Według banku, to przyspieszyłoby wzrost cen w perspektywie 1-2 miesięcy potencjalnie do 12 tys. USD za tonę w przypadku miedzi, do 5 tys. USD za tonę w przypadku aluminium i 5 tys. USD w przypadku cynku. W perspektywie 12 miesięcy Goldman Sachs prognozuje 12 tys. USD za tonę miedzi, i po 4 tys. USD za tonę aluminium i cynku.

Obecnie miedź notowana jest na LME po 10071,50 USD za tonę, aluminium po 3542 USD za tonę, a cynk po 4004 USD za tonę.