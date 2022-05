„Biorąc pod uwagę szkody dla gospodarki związane z pandemią, spodziewamy się, że wzrost PKB Chin wyniesie w tym roku nie 4,5, a 4 proc.“ - napisali w notatce analitycy Goldman Sachs.

Ostatnie dane sugerują, że sytuacja gospodarcza w Chinach znacznie pogorszyła się w związku z rządową polityką “zero Covid”, która opiera się na restrykcyjnych lockdownach. W kwietniu odnotowano wyraźne spadki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Źle dzieje się także na rynku nieruchomości.

Goldman Sachs to kolejny globalny bank, który zdecydował się obniżyć prognozy wzrostu gospodarczego Chin w 2022 roku. Wcześniej zrobiły to Citi (z 5,1 do 4,2 proc.), JPMorgan (z 4,6 do 4,3 proc.) oraz Morgan Stanley (z 4,6 do 4,2 proc.).