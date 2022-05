Chiny rozczarowują

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Fatalne dane z Chin za kwiecień, jakie napłynęły dzisiaj w nocy, rozbudziły obawy co do kondycji tamtejszej gospodarki i popsuły nastroje, które uległy poprawie po piątkowym odbiciu na Wall Street. I tak produkcja przemysłowa spadła o 2,9 proc. r/r, a sprzedaż detaliczna skurczyła się o 11,1 proc. r/r. Nadal rosły inwestycje w aglomeracjach, choć ich tempo wyhamowało do 6,8 proc. r/r.

Teoretycznie takie dane nie powinny aż tak zaskakiwać, gdyż w Chinach szaleje pandemia COVID-19, a władze decydują się na lockdowny dla całych miast, to jednak dla globalnej układanki kryzys w Państwie Środka to duży problem. Wprawdzie pojawiły się informacje, że restrykcje mogą być poluzowane od czerwca, to rynki będą teraz uważnie przyglądać się temu na jakie ruchy zdecydują się władze, oraz Ludowy Bank Chin, aby wesprzeć gospodarkę (biorąc pod uwagę globalną presję inflacyjną, to może nie być to wcale takie proste).