Goldman Sachs: podwyżka stóp na każdym posiedzeniu FOMC w tym roku

Zmiana oczekiwań wynika z publikacji danych o inflacji w styczniu, która sięgnęła 7,5 proc. i okazała się wyższa niż oczekiwano.

fot. Reuters/Forum

Prognoza ekonomistów Goldman Sachs oznacza, że spodziewają się podwyżki stóp na każdym posiedzeniu FOMC w tym roku. Oczekują, że każdorazowo stopy będą podwyższane o 25 pkt. bazowych. Ekonomiści banku przyznają, że choć kombinacja wysokiej inflacji, szybkiego wzrostu wynagrodzeń i wysokich krótkoterminowych oczekiwań inflacyjnych przemawia za podwyżką o 50 pkt. bazowych w marcu, to wypowiedzi większości członków władz Fed wskazują iż są oni za bardziej stopniowymi podwyżkami. Goldman Sachs zaznacza jednak możliwość zmiany prognozy jeśli układ sił zmieni się w kierunku sugerowanym przez wypowiedź szefa Fed w St. Louis. Po publikacji danych o inflacji James Bullard powiedział, że chciałby aby stopy wzrosły w USA o 1 pkt. procentowy do lipca, co wskazuje na podwyżkę o 50 pkt. bazowych w marcu.